ALFONZ Nr. 4/2016

ALFONZ Nr. 04/2016 - Oktober bis Dezember 2016

Magazin, A4, 100 farbige Seiten, € 7.95 Großes Titelthema: Das brandneue Marvel-Universum Was DC kann, kann Marvel schon lange. Erst war da »Marvel NOW!«. Dann kam »All-New Marvel NOW!«. Nun folgt »All-New All-Different Marvel« ... Im zweiten Halbjahr 2016 schwappt die nächste Relaunch-Welle mit voller Kraft nach Deutschland. Mark Waid übernimmt Avengers, Brian Michael Bendis schreibt Iron Man und Jeff Lemire befasst sich mit X-Men. Diese Serien sowie Spider-Man, Deadpool, Wolverine und Co. werden allesamt von Panini mit neuen Nummer Einsen gestartet. ALFONZ sucht den roten Faden, stellt die neuen Serien vor und erklärt, welche etwas taugen und welche nicht. Außerdem: Dr. Strange-Porträt zum Kinostart des neuen Marvel-Blockbusters. JUBILÄUM: Blake und Mortimer, das Tintin-Magazin und Lucky Luke werden 70 Am 26. September 1946 erschien die erste Ausgabe des belgischen Magazins Tintin. Sie umfasste gerade einmal zwölf Seiten, davon fünf Seiten Comics. Mit von der Partie war der Beginn des ersten Abenteuers des Klassikers Blake und Mortimer. ALFONZ wirft einen Blick auf die Geschichte der bahnbrechenden Wochenzeitschrift und der Comicserie und verrät die Pläne, die der deutsche Verlag Carlsen mit den beiden Briten Francis Percy Blake und Philip Edgar Angus Mortimer hat. Auch Lucky Luke von Morris (und Goscinny) hat bereits das Rentenalter erreicht, denkt aber keineswegs an Ruhestand und zeigt im Jubiläumsjahr, wieviel Energie noch in ihm steckt. ALFONZ stellt die Aktivitäten und Publikationen zum Geburtstag des Lonesome Cowboy vor. INTERVIEWS: Kan Takahama, Asaf Hanuka & Cyril Pedrosa Auf dem diesjährigen Comic-Salon Erlangen konnte man viele interessante Künstler live erleben. ALFONZ traf Kan Takahama zum Gespräch, die zur jungen Zeichner-Avantgarde Japans zählt und deren Liebesgeschichten sich an ein erwachsenes Lesepublikum richten. Auf ihre tiefgründige Kurzgeschichtensammlung Stille Wasser folgt im Herbst die Graphic Novel Zwei Espresso. Ebenfalls in Erlangen anwesend waren der israelische Zeichner Asaf Hanuka (Der Realist) und der französisch-portugiesische Comicautor Cyril Pedrosa (Jäger und Sammler), die sich die Zeit nahmen, um intensiv mit ALFONZ über ihr Leben und ihre Arbeit zu plaudern. KARIKATUR: Das geht ins Auge In der bibliophilen Buchreihe Die Andere Bibliothek schreibt Andreas Platthaus über 2000 Jahre Karikatur. Er gibt damit einen umfassenden Einblick und schafft viel Verständnis für diese unterschätzte Kunst, die auch in Zukunft die Grenzen einer modernen, toleranten Gesellschaft ausloten wird. Gottfried Gusenbauer, Direktor des Karikaturmuseums in Krems (Österreich), hat ihn zu seinem Buch befragt. Der komplette Inhalt: Meinung: Eine Lanze brechen für die Comic Cons

News • Meinungen • Kurzinterviews • Crossmediales Superhelden Das brandneue Marvel-Universum

Strange Encounters: Doctor Strange

Frank Miller ist nicht zu zähmen: Dark Knight III Interviews Asaf Hanuka über Politik, Familie und Comics

Zufriedenheit und Zweifel: Cyril Pedrosa

Andreas Platthaus und 2000 Jahre Karikatur Themen Nicht ganz alltäglich: Kan Takahama

By Jove! Blake und Mortimer werden 70

Femmes de Paris: Annie Goetzinger

Die Ork-Saga als Comic: Dick und doof

Sci-Fi-Comic Black Science von Rick Remender

Sattelfest: Lucky Luke zum 70. Geburtstag

Die obligatorische Kampfszene: Das doppelte Lottchen

Made in Germany: Fil

Serien-Check: Gute Nacht, Punpun

Lettre de France: Der frankobelgische Markt

Speed Lines: Der nordamerikanische Markt

Zeitreise: Vor 30 Jahren: 1986

Außerdem viele Rezensionen und die Vorstellung der interessantesten Novitäten des 4. Quartals

Wieder dabei: Der ALFONZ-Reader mit Comicleseproben auf 16 Seiten von Mark Brandis, Monstress, Tante Wussi und Bizu Gesamtausgabe Beilagen-Hinweis: Jedem Aboheft liegen die Ausgaben Nr. 51 bis 53 der ALFONZ-Enzyklopädie bei. ALFONZ 4/2016 mit 100 Seiten erscheint am 28. September 2016 zum Preis von nur 7,95 Euro.

Jetzt bestellen!