ALFONZ Nr. 3/2017

Magazin, A4, 100 farbige Seiten, € 7.95 TITELTHEMA: Comics & Politik

Journalismus in Comicform ist seit einigen Jahren im Gespräch. Künstler wie Joe Sacco, Guy Delisle, Emmanuel Guibert oder Sarah Glidden transportieren mit Hilfe der Neunten Kunst gekonnt politische Stoffe. Neben Comicreportagen aus fernen Ländern gibt es immer mehr Comics, die sich mit Themen wie Flüchtlings- und Asylpolitik, Rechtsradikalismus oder Fremdenhass befassen.

ALFONZ stellt die wichtigsten Neuerscheinungen der letzten Jahre vor und blickt auf die aktuelle Lage des politischen Comics. PHANTASTIK: Mike Mignola & das Hellboy-Universum

Es ist viel passiert, seit Hellboy 1993 in Form eines vierseitigen Schwarzweiß-Promocomics, der kostenlos auf der San Diego Comic-Con verteilt wurde, debütierte. Die Horror-Fantasy-Mischung von Lovecraft’schen Dimensionen und einer Fülle von Monstern, Dämonen, Geistern und, natürlich, Nazis entwickelte sich in den letzten 24 Jahren zum Markenzeichen für gruselig-spannende Unterhaltung in Form einer Hundertschaft an Comics sowie diversen Romanen und Filmen. ALFONZ stellt das »Mignolaversum« und seine Comics vor. FRANKOBELGISCH: Reise nach Borneo mit Frank Pé

Der Jonas-Valentin-Zeichner hat mit dem neuesten Spirou-Spezial-Band »Das Licht von Borneo« den bisher umfangreichsten und schönsten One-Shot zur Reihe um den abenteuerlustigen Hotelpagen abgeliefert. ALFONZ porträtiert den 1956 in Brüssel geborenen Tier- und Naturfreund und lässt den Schöpfer von Jonas Valentin und Zoo über die Entstehung des Albums und seine Zukunftspläne zu Wort kommen. INTERVIEWS: Passend zum Titelthema bringt ALFONZ ein exklusives Interview mit Guy Delisle, der kürzlich seine umfangreiche Graphic Novel Geisel veröffentlichte. Der japanische Mangaka Yusei Matsui gab bereitwillig Auskunft über seine hierzulande gerade erfolgreiche laufende Serie Assassination Classroom, und Strangers in Paradise-Zeichner Terry Moore hat sich in einem sommerlichen Biergarten in München unseren Fragen gestellt. Der komplette Inhalt: Meinung: Die Multikulti-Klemme in den USA

News • Meinungen • Kurzinterviews • Crossmediales

Fünf Jahre ALFONZ: Ergebnisse der Leserumfrage Schwerpunkt Comics und Politik: Terror, Täuschung, Donald T.

Interview mit Guy Delisle Interviews Yusei Matsui: Krieg im Klassenzimmer

Terry Moore: Von Strangers in Paradise bis Motor Girl Themen Mike Mignolas Werk und Teufels Beitrag

Frank Pé: Liebe zur Natur und zu Spirou

Comicfestival: Langes Wochenende in München

Die imaginierten Welten des Leo

Wonder Woman: Der lange Weg auf die Leinwand



Die obligatorische Kampfszene: Die neuen Fälle des Rick Master

Made in Germany: Inga Steinmetz

Lettre de France: Der frankobelgische Markt

Speed Lines: Der nordamerikanische Markt

Zeitreise: Vor 40 Jahren: 1977 Außerdem viele Rezensionen und die Vorstellung der interessantesten Novitäten des 3. Quartals 2017 Wieder dabei: Der ALFONZ-Reader mit Comicleseproben auf 16 Seiten von ControNatura, Magritte, Jessie Jane und Karl Beilagen-Hinweis: Jedem Aboheft liegen die Ausgaben Nr. 58 und 59 der ALFONZ-Enzyklopädie bei. ALFONZ 3/2017 mit 100 Seiten erscheint am 13. Juli 2017 zum Preis von nur 7,95 Euro.

